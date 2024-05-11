Орлов Иоанн
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Орлова Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Орлов Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Орлов Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова
второй брак
Смерть
До 1893