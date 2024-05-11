Орлов Иоанн До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Иоанн

Орлов Иоанн

Место рождения

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Ксения Трофимова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Орлова Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Орлов Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Орлов Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Орлова Ксения Трофимова

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
второй брак
Смерть
До 1893
Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.