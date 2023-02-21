Егор
Место рожденияРоссийская империя, Удмуртская губерния, город Ижевск
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: Ефросиния Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия
РСФСР, Свердловская область, Каменск-Уральского района, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Хохрякова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Евдокия
РСФСР, Свердловская (Екатеринсбургская) область, Каменск-Уральский район, дер. Позариха
Смерть
Неизвестно