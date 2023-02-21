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Егор

Место рождения

Российская империя, Удмуртская губерния, город Ижевск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, Удмуртская губерния, город Ижевск
Рождение ребёнка
25.03.1912

Дочь: Ефросиния Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия

РСФСР, Свердловская область, Каменск-Уральского района, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хохрякова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Евдокия

РСФСР, Свердловская (Екатеринсбургская) область, Каменск-Уральский район, дер. Позариха
Смерть
Неизвестно
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