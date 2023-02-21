Ефросиния Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Егоровна

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Место рождения

деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)

Дата рождения

25.03.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912

Отец: Егор

Мать: Евдокия

деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: не указан

Россия, город Рыбинск (Андропов)
Смерть
Неизвестно
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