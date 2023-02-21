Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ефросиния Егоровна
Ефросиния Егоровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Дата рождения
25.03.1912
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егор
Мать
Евдокия
Дети
Зоя
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1912
Отец:
Егор
Мать:
Евдокия
деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Зоя
Отец ребёнка: не указан
Россия, город Рыбинск (Андропов)
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия