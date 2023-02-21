Хохрякова Мария Егоровна
Место рождениядеревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Дата рождения1918
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Лагун Марионилла Анатольевна
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1941
Сын: Хохряков Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.04.1944
Дочь: Завражная Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.05.1946
Дочь: Колосова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1952
Сын: Хохряков Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.12.1952
Сын: Хохряков Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Хохряков Анатолий
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Смерть
1978