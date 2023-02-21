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Хохрякова Мария Егоровна

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Место рождения

деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)

Дата рождения

1918

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Егор

Мать: Евдокия

деревне Позариха Каменск-Уральского района Свердловской области (РСФСР)
Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Лагун Марионилла Анатольевна

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1941

Сын: Хохряков Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.04.1944

Дочь: Завражная Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.05.1946

Дочь: Колосова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1952

Сын: Хохряков Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
?.12.1952

Сын: Хохряков Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Хохряков Анатолий

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Смерть
1978
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