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Хохряков Владислав Анатольевич

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Место рождения

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Хохряков Анатолий

Мать: Хохрякова Мария Егоровна

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Хохрякова Оксана Владиславовна

Мать ребёнка: Хохрякова Лида

Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохрякова Лида

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