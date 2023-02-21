Хохряков Владислав Анатольевич
Место рожденияСвердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Дата рождения1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Хохряков Анатолий
Мать: Хохрякова Мария Егоровна
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Хохрякова Оксана Владиславовна
Мать ребёнка: Хохрякова Лида
Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохрякова Лида