Завражная (Хохрякова) Светлана Анатольевна
Место рожденияСвердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Дата рождения?.04.1944
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1944
Отец: Хохряков Анатолий
Мать: Хохрякова Мария Егоровна
Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1965
Сын: Завражный Гарик
Отец ребёнка: Завражный Г
Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
1970
Сын: Завражный Дмитрий
Отец ребёнка: Завражный Г
Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражный Махсум
Отец ребёнка: не указан
Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Завражный Г