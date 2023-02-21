Завражная (Хохрякова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражная (Хохрякова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха

Дата рождения

?.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1944

Отец: Хохряков Анатолий

Мать: Хохрякова Мария Егоровна

Свердловская область, Каменск-Уральский район, деревня Позариха
Рождение ребёнка
1965

Сын: Завражный Гарик

Отец ребёнка: Завражный Г

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
1970

Сын: Завражный Дмитрий

Отец ребёнка: Завражный Г

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражный Махсум

Отец ребёнка: не указан

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражный Г

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