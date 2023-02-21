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Завражный Г

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Место рождения

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
1965

Сын: Завражный Гарик

Мать ребёнка: Завражная Светлана Анатольевна

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
1971

Сын: Завражный Дмитрий

Мать ребёнка: Завражная Светлана Анатольевна

Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражная Светлана Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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