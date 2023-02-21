Завражный Г
Место рожденияКиргизия, Бишкек (Фрунзе)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1965
Сын: Завражный Гарик
Мать ребёнка: Завражная Светлана Анатольевна
Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Рождение ребёнка
1971
Сын: Завражный Дмитрий
Мать ребёнка: Завражная Светлана Анатольевна
Киргизия, Бишкек (Фрунзе)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно