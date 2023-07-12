Приятелев (Андронов) Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 или 1847
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1849 или 1847
Отец: Приятелев Василий Андроннович
Мать: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
1865
Жена: Анна Назаровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Андронов Николай Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
1910