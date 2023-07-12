Приятелев (Андронов) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев (Андронов) Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 или 1847

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 или 1847

Отец: Приятелев Василий Андроннович

Мать: Евдокия Антоновна

Бракосочетание
1865

Жена: Анна Назаровна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Андронов Николай Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
1910
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