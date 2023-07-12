Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти24.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Приятелев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Приятелев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович
Рождение ребёнка
1849 или 1847
Сын: Приятелев (андронов) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Приятелев (андронов) Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1902