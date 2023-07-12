Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Антоновна

Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Приятелев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Приятелев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович

Рождение ребёнка
1849 или 1847

Сын: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Приятелев (андронов) Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Приятелев Василий Андроннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев Василий Андроннович

Смерть
24.03.1902
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close