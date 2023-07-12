Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Андронов Николай Иванович
Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно