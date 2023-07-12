Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Андронов Николай Иванович

Отец ребёнка: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приятелев (андронов) Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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