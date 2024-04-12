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Преображенская Анастасия Константиновна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Преображенская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Сын: Преображенский Александр Иванович

Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемники: Действительный Статский Советник Василий Парменович Образцов и учительница церковно-приходской школы София Александровна Преображенская.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Преображенский Николай Иванович

Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Преображенский Василий Иванович

Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Иван Александрович

Смерть
1958
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Горбачевское кладбище.
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