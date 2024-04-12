Преображенская Анастасия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Преображенская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Сын: Преображенский Александр Иванович
Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович
Восприемники: Действительный Статский Советник Василий Парменович Образцов и учительница церковно-приходской школы София Александровна Преображенская.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Преображенский Николай Иванович
Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Преображенский Василий Иванович
Отец ребёнка: Преображенский Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Горбачевское кладбище.