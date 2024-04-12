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Преображенский Иван Александрович

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Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

21.03.1880 ст.

Дата смерти

11.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880 ст.

Отец: Преображенский Александр

Мать: не указана

Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край
Сын псаломщика. Село Васильевское.
Образование
15.06.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
03.10.1897 ст.
Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край
Определен псаломщиком к Васильевской Тошинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1904
Василье-Великовский, Вологодский район, Северный край
Рукоположен во диакона.
Работа или профессия
01.05.1906 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон. Перемещен к Власиевской церкви г.Вологды на место псаломщика.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Преображенская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.

Сын: Преображенский Александр Иванович

Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Восприемники: Действительный Статский Советник Василий Парменович Образцов и учительница церковно-приходской школы София Александровна Преображенская.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Преображенский Николай Иванович

Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Преображенский Василий Иванович

Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1925
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По закрытии Власьевской церкви направлен в храм в честь великомученицы Параскевы Пятницы.
Работа или профессия
1930
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По закрытии Пятницкой церкви назначен служить в храм Рождества Богородицы.
Арест
30.06.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Арест по групповому делу "Богословского К.А. и других".
Осуждение
19.09.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Тройка НКВД приговорила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
Реабилитация осужденного
09.03.1970
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Президиумом Вологодского облсуда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская Анастасия Константиновна

Смерть
11.06.1938
Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Скончался в Каргопольском лагере и погребен в безвестной могиле.
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