Преображенский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения21.03.1880 ст.
Дата смерти11.06.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1880 ст.
Отец: Преображенский Александр
Сын псаломщика. Село Васильевское.
Образование
15.06.1897 ст.
Окончил Духовное училище.
Работа или профессия
03.10.1897 ст.
Определен псаломщиком к Васильевской Тошинской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1904
Рукоположен во диакона.
Работа или профессия
01.05.1906 ст.
Диакон. Перемещен к Власиевской церкви г.Вологды на место псаломщика.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Преображенская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
07.02.1910 ст.
Сын: Преображенский Александр Иванович
Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна
Восприемники: Действительный Статский Советник Василий Парменович Образцов и учительница церковно-приходской школы София Александровна Преображенская.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Преображенский Николай Иванович
Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Преображенский Василий Иванович
Мать ребёнка: Преображенская Анастасия Константиновна
Работа или профессия
Около 1925
По закрытии Власьевской церкви направлен в храм в честь великомученицы Параскевы Пятницы.
Работа или профессия
1930
По закрытии Пятницкой церкви назначен служить в храм Рождества Богородицы.
Арест
30.06.1937
Арест по групповому делу "Богословского К.А. и других".
Осуждение
19.09.1937
Тройка НКВД приговорила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере.
Реабилитация осужденного
09.03.1970
Президиумом Вологодского облсуда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1938
Долинка, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Скончался в Каргопольском лагере и погребен в безвестной могиле.