Смышленков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти02.11.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Смышленков Иван
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смышленков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
?.06.1933
Дочь: Сапрыгина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Русакова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.07.1947
Сын: Смышленков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смышленков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Смышленков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна
Смерть
02.11.1979