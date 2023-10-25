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Смышленков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Смышленков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Смышленков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
?.06.1933

Дочь: Сапрыгина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Русакова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.07.1947

Сын: Смышленков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Смышленков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Смышленков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Смышленкова Мария Трофимовна

Смерть
02.11.1979
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