село Ольшанка, село Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ольшанка

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1660Альшанка (Акшинка), д. вл.при рч. Альшанке.2520½130405420Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Чернышевская волость
1013. Ольшанка (Акишино), деревня бывшая владельческая, при речке Ольшанке, дворов 164, жителей 1102

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
47347Ольшанкасело52°52'43°06'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Козловский сельсовет
56612412146с Ольшанкасело
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