Смышленкова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смышленков Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1933
Дочь: Сапрыгина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Русакова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.11.1940
Дочь: Ермошкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
07.07.1947
Сын: Смышленков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смышленков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Смышленков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смышленков Юрий Алексеевич
Смерть
20.05.1990