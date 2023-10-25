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Смышленкова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Смышленков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1933

Дочь: Сапрыгина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Русакова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Ольшанка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.11.1940

Дочь: Ермошкина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.07.1947

Сын: Смышленков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Смышленков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Смышленков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Смышленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смышленков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.05.1990
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