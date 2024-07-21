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Талдыкин Тимофей Антонович

Место рождения

Красногорское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Талдыкин Антон Филлипович

Мать: Талдыкина Домна Никифоровна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Варвара Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1885

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Варвара Павловна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Талдыкина Варвара Павловна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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