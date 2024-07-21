Талдыкин Тимофей Антонович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1885
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Варвара Павловна
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Талдыкина Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно