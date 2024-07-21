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Талдыкин Антон Филлипович

Место рождения

Красногорское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Талдыкин Филлип Сидорович

Мать: Талдыкина Татьяна Антоновна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Домна Никифоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Талдыкин Меркула Антонович

Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Архип Антонович

Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера-? Антоновна

Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Талдыкин Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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