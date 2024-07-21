Талдыкин Антон Филлипович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Талдыкин Меркула Антонович
Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера-? Антоновна
Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Талдыкин Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Талдыкина Домна Никифоровна
Смерть
Неизвестно