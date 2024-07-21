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Талдыкина Домна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Антон Филлипович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Талдыкин Меркула Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Архип Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера-? Антоновна

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Талдыкин Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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