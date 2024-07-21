Талдыкина Домна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Талдыкин Меркула Антонович
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера-? Антоновна
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Талдыкин Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Талдыкин Антон Филлипович
Смерть
Неизвестно