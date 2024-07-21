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Талдыкина Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Антонович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Антонович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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