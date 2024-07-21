Талдыкина Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Талдыкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Талдыкин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Антонович
Смерть
Неизвестно