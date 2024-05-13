Лукьянова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Лукьянова) Евпраксинья Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукьянова) Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Лукьянов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Лукьянова) Мария Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лукьянов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Лукьянова) Матрена Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лукьянов Кузьма Степанович
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Суровяткин (Лукьянова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич
Смерть
Неизвестно