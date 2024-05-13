Лукьянова Евдокия Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Петр Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Степан Дементиевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Лукьянова) Евпраксинья Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукьянова) Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Лукьянов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Лукьянова) Мария Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукьянов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Лукьянова) Матрена Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Кузьма Степанович

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Суровяткин (Лукьянова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Лукьянов Степан Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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