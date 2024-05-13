Лукьянов Петр Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Петр Степанович

Лукьянов Петр Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Степан Дементиевич

Мать: Лукьянова Евдокия Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Правсковья Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лукьянов Матвей Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.