Лукьянов Петр Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Правсковья Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Лукьянова (Суровяткина) Надежда Ильинична
Смерть
Неизвестно