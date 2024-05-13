Лукьянов Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лукьянов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Лукьянова) Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лукьянов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно