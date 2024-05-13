Лукьянов Андрей Степанович 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянов Андрей Степанович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лукьянов Степан Дементиевич

Мать: Лукьянова Евдокия Ефимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукьянов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Лукьянова) Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лукьянов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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