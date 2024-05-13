Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Мурина) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Андрей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукьянов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Лукьянова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лукьянов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лукьянов Андрей Степанович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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