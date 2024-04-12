Филип Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Прокофий Семенов
Мать: Агафья Иванова
Бракосочетание
11.04.1848
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павел Филипов
Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Анисим Филипов
Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
08.07.1859
Дочь: Марфа Филипова
Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Евлампий Филипова
Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева
Рождение ребёнка
16.01.1864
Дочь: Ксенья Филиппова
Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева
Смерть
Неизвестно