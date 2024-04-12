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Филип Прокофьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Прокофий Семенов

Мать: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.04.1848

Жена: Афимья (Гликерия) Алексеева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павел Филипов

Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Анисим Филипов

Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1859

Дочь: Марфа Филипова

Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Евлампий Филипова

Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1864

Дочь: Ксенья Филиппова

Мать ребёнка: Афимья (Гликерия) Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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