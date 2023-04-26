Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Маланья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Филип Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Семенов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Семенов
Смерть
Неизвестно