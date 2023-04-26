Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Иванова

Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Маланья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Филип Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Семенов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close