Прокофий Семенов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти25.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Федосья Прокофьева
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Маланья Прокофьева
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Филип Прокофьев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Смерть
25.02.1868
Причина смерти: от натуральной