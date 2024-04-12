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Прокофий Семенов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

25.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семен

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Федосья Прокофьева

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Маланья Прокофьева

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Филип Прокофьев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Смерть
25.02.1868
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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