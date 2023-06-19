Афимья (Гликерия) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфимья (Гликерия) Алексеева

Афимья (Гликерия) Алексеева

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.04.1848

Муж: Филип Прокофьев

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павел Филипов

Отец ребёнка: Филип Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Анисим Филипов

Отец ребёнка: Филип Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1859

Дочь: Марфа Филипова

Отец ребёнка: Филип Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Евлампий Филипова

Отец ребёнка: Филип Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1864

Дочь: Ксенья Филиппова

Отец ребёнка: Филип Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно