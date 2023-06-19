Афимья (Гликерия) Алексеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1848
Муж: Филип Прокофьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павел Филипов
Отец ребёнка: Филип Прокофьев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Анисим Филипов
Отец ребёнка: Филип Прокофьев
Рождение ребёнка
08.07.1859
Дочь: Марфа Филипова
Отец ребёнка: Филип Прокофьев
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Евлампий Филипова
Отец ребёнка: Филип Прокофьев
Рождение ребёнка
16.01.1864
Дочь: Ксенья Филиппова
Отец ребёнка: Филип Прокофьев
Смерть
Неизвестно