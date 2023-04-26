Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Поликарпова
Отец ребёнка: Синицын Поликарп Дмитриев
Место жительства
1858
60
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Синицын Поликарп Дмитриев
Смерть
Неизвестно