Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Поликарп Дмитриев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Поликарпова

Отец ребёнка: Синицын Поликарп Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
60
Рождение ребёнка
1872

Сын: Синицын Пётр Поликарпов

Отец ребёнка: Синицын Поликарп Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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