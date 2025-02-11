Авдотья Поликарпова
женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина Степанова1831 г.р.
ОтецСиницын Поликарп Дмитриев1831 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Синицын Поликарп Дмитриев
Мать: Екатерина Степанова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно