Авдотья Поликарпова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Поликарпова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина Степанова1831 г.р.
Отец
Синицын Поликарп Дмитриев1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Синицын Поликарп Дмитриев

Мать: Екатерина Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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