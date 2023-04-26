Синицын Поликарп Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Екатерина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Поликарпова
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Место жительства
1858
60
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Екатерина Степанова
Смерть
Неизвестно