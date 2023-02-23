Екатерина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Поликарп Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Место жительства
1858
60
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Сергеев
Смерть
Неизвестно