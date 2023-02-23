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Екатерина Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Поликарп Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Домнин Прокофий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Домнин Кирил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
60
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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