Шершень Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1905
Дата смерти12.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
26.11.1928
Дочь: Шершнева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
05.02.1931
Дочь: Шершнева Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1932
Сын: Шершень Иван Ильич
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
02.03.1935
Дочь: Шершнева Аграфена Ильинична
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
22.05.1937
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
30.11.1938
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
27.07.1941
Сын: Шершень Илья Ильич
Мать ребёнка: Наталья Егоровна
Смерть
12.02.1979