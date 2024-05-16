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Шершень Илья Иванович

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1905

Дата смерти

12.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905

Отец: Шершень Иван Петрович

Мать: Скоробогатько Евдокия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
26.11.1928

Дочь: Шершнева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1931

Дочь: Шершнева Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1932

Сын: Шершень Иван Ильич

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1935

Дочь: Шершнева Аграфена Ильинична

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.05.1937

Сын: Шершень Николай Ильич

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.11.1938

Сын: Шершень Александр Ильич

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1941

Сын: Шершень Илья Ильич

Мать ребёнка: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
12.02.1979
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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