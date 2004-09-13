Шершнева Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнева Екатерина Ильинична

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.11.1928

Дата смерти

13.09.2004

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1928

Отец: Шершень Илья Иванович

Мать: Наталья Егоровна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.03.1951

Муж: Кашарин Илья Давыдович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашарин Илья Давыдович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашарин Илья Давыдович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.09.2004
Алейск, город Алейск, Алтайский край
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