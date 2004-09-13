Шершнева Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения26.11.1928
Дата смерти13.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1928
Отец: Шершень Илья Иванович
Мать: Наталья Егоровна
Бракосочетание
15.03.1951
Рождение ребёнка
16.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашарин Илья Давыдович
Рождение ребёнка
27.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашарин Илья Давыдович
Смерть
13.09.2004
Алейск, город Алейск, Алтайский край