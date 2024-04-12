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Кашарин Илья Давыдович

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

26.07.1928

Дата смерти

25.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1928

Отец: Кашарин Давыд Назарович

Мать: Сухомлинова Акулина Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
15.03.1951

Жена: Шершнева Екатерина Ильинична

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шершнева Екатерина Ильинична

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шершнева Екатерина Ильинична

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.03.1977
Алейск, город Алейск, Алтайский край
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