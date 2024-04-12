Кашарин Илья Давыдович
Место рождения
Дата рождения26.07.1928
Дата смерти25.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1928
Бракосочетание
15.03.1951
Рождение ребёнка
16.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шершнева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
27.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шершнева Екатерина Ильинична
Смерть
25.03.1977
Алейск, город Алейск, Алтайский край