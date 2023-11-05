Сухомлинова Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухомлинова Акулина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухомлинов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кашарин Сын Давыдович

Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашарин Илья Давыдович

Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашарин Николай Давыдович

Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарина Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарина Пилагея Давыдовна

Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович

Смерть
Неизвестно
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