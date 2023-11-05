Сухомлинова Акулина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухомлинов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашарин Николай Давыдович
Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарина Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарина Пилагея Давыдовна
Отец ребёнка: Кашарин Давыд Назарович
Смерть
Неизвестно