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Кашарин Давыд Назарович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

16.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Кашарин Назар Евграфорович

Мать: Анна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1921

Дочь: Кашарина Пилагея Давыдовна

Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1923

Дочь: Кашарина Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кашарин Николай Давыдович

Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна

Рождение ребёнка
26.07.1928

Сын: Кашарин Илья Давыдович

Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.12.1929

Сын: Кашарин Александр Давыдович

Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухомлинова Акулина Андреевна

Смерть
16.03.1938
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