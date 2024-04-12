Кашарин Давыд Назарович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти16.03.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Кашарин Назар Евграфорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
22.11.1921
Дочь: Кашарина Пилагея Давыдовна
Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
23.02.1923
Дочь: Кашарина Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кашарин Николай Давыдович
Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
26.07.1928
Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна
Рождение ребёнка
09.12.1929
Сын: Кашарин Александр Давыдович
Мать ребёнка: Сухомлинова Акулина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1938