Наталья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1928
Дочь: Шершнева Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1931
Дочь: Шершнева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1932
Сын: Шершень Иван Ильич
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1935
Дочь: Шершнева Аграфена Ильинична
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1937
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1938
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1941
Сын: Шершень Илья Ильич
Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1958