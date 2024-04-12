Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Егоровна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1928

Дочь: Шершнева Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.02.1931

Дочь: Шершнева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1932

Сын: Шершень Иван Ильич

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1935

Дочь: Шершнева Аграфена Ильинична

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.05.1937

Сын: Шершень Николай Ильич

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.11.1938

Сын: Шершень Александр Ильич

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1941

Сын: Шершень Илья Ильич

Отец ребёнка: Шершень Илья Иванович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Илья Иванович

Смерть
01.07.1958
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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