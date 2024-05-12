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Скоробогатько Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Скоробогатько Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Иван Петрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шершень Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Шершень Илья Иванович

Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шершень Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1908

Дочь: Шершень Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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