Скоробогатько Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Скоробогатько Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шершень Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1905
Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1908
Дочь: Шершень Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Шершень Иван Петрович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно