Данилов Федот Ларионович Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Данилов Федот Ларионович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1867

умер Неизвестно

Мать
Данилова Евдокия Ивановна 2Я ЖенаОколо 1833 г.р.
Отец
Щучинск Данилов Ларион Данилов1823 г.р.
Дети
Данилов Григорий Федотович27.09.1889 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Щучинск Данилов Ларион Данилов

Мать: Данилова Евдокия Ивановна 2Я Жена

Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.

Сын: Данилов Григорий Федотович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
Неизвестно

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