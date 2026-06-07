Данилов Федот Ларионович
мужской, родился Около 1867
умер Неизвестно
МатьДанилова Евдокия Ивановна 2Я ЖенаОколо 1833 г.р.
ОтецЩучинск Данилов Ларион Данилов1823 г.р.
Дети
Данилов Григорий Федотович27.09.1889 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1889 ст.
Сын: Данилов Григорий Федотович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно