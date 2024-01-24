Ненастьева Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненастьева Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1972

Дочь: Ненастьева Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Ненастьев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненастьев Геннадий Валерьевич

Отец ребёнка: Ненастьев Валерий Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненастьев Валерий Иванович

Смерть
Неизвестно
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