Ненастьева Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1972
Дочь: Ненастьева Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Ненастьев Валерий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненастьев Геннадий Валерьевич
Отец ребёнка: Ненастьев Валерий Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно