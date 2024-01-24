Ненастьев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненастьев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1972

Дочь: Ненастьева Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Ненастьева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненастьев Геннадий Валерьевич

Мать ребёнка: Ненастьева Раиса Ивановна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненастьева Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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