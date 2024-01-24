Ненастьев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1972
Дочь: Ненастьева Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Ненастьева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненастьев Геннадий Валерьевич
Мать ребёнка: Ненастьева Раиса Ивановна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно