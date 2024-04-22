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Ненастьев Геннадий Валерьевич
Ненастьев Геннадий Валерьевич
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Древо
Место рождения
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ненастьев Валерий Иванович
1939 г.р.
Мать
Ненастьева Раиса Ивановна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ненастьев Валерий Иванович
Мать:
Ненастьева Раиса Ивановна
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
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