Ненастьев Геннадий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненастьев Геннадий Валерьевич

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ненастьев Валерий Иванович

Мать: Ненастьева Раиса Ивановна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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