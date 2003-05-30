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Рыбкина Мария Егоровна

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Место рождения

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

13.02.1902

Дата смерти

30.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гасюков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.05.1938

Дочь: Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Гасюков Александр Михайлович

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
30.05.2003
Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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