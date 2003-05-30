Рыбкина Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения13.02.1902
Дата смерти30.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1938
Дочь: Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Гасюков Александр Михайлович
Смерть
30.05.2003
Волжский, город Волжский, Волгоградская область