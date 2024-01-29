Гасюков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасюков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
18.05.1938

Дочь: Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Рыбкина Мария Егоровна

Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно

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