Гасюков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбкина Мария Егоровна
Рождение ребёнка
18.05.1938
Дочь: Димитренко (Гасюкова) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Рыбкина Мария Егоровна
Житкур, Царевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно