Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лесниково, Кетовский муниципальный район, Курганская область
После свадьбы жили немного в Малом Мостовском, а потом уже уехали сюда.
Место жительства
09.04.1961
Рождение ребёнка
30.01.1978
Дочь: Алексеева (Коркина) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Коркин Владимир Николаевич
Крепость, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1983
Дочь: Комарова (Пинигина) Лариса Александровна
Отец ребёнка: Пинигин Александр Николаевич