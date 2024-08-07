Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна

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Место рождения

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

06.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1960

Отец: Рыбин Михаил Тимофеевич

Мать: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинигин Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Лесниково, Кетовский муниципальный район, Курганская область
После свадьбы жили немного в Малом Мостовском, а потом уже уехали сюда.
Место жительства
09.04.1961
Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
30.01.1978

Дочь: Алексеева (Коркина) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Коркин Владимир Николаевич

Крепость, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.11.1983

Дочь: Комарова (Пинигина) Лариса Александровна

Отец ребёнка: Пинигин Александр Николаевич

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

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