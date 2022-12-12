село Малое Мостовское, село Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Малое Мостовское

Мокроусовский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Курганский округ
1493Мостовское, с. каз.при рч. Суере.82участк. кварт.140352402Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3: 21 мая, 14 сентября и 28 ноября.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Мокроусовский район
98838Малое Мостовскоесело55°47'00"66°23'00"N-42-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Мокроусовский муниципальный район, Сельское поселение Маломостовской сельсовет
37624424101с Малое Мостовскоесело
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