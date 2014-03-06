Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Место рожденияКруглое
Дата рождения19.04.1913
Дата смерти06.03.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1935
Дочь: Рыбина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Рыбин Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Родился с "заячьей губой". После 1965 точно (из воспоминаний тети Лены) он приезжал в Челябинск делать операции. Сделал несколько, 2 или 3, но до конца "курс" так и не закончил.
Рождение ребёнка
25.07.1946
Дочь: Журавлева (Рыбина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1949
Сын: Рыбин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.06.1952
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.10.1955
Сын: Рыбин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.10.1955
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.07.1960
Дочь: Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна
Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич
Смерть
06.03.2014