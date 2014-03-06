Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

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Место рождения

Круглое

Дата рождения

19.04.1913

Дата смерти

06.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913

Отец: Юшков Игнатий Киприянович

Мать: Юшкова (Казанцева) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.12.1935

Дочь: Рыбина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Рыбин Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Родился с "заячьей губой". После 1965 точно (из воспоминаний тети Лены) он приезжал в Челябинск делать операции. Сделал несколько, 2 или 3, но до конца "курс" так и не закончил.
Рождение ребёнка
25.07.1946

Дочь: Журавлева (Рыбина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Рыбин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1952

Сын: Рыбин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1955

Сын: Рыбин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1955

Сын: Рыбин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.07.1960

Дочь: Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Рыбин Михаил Тимофеевич

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
06.03.2014
Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

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