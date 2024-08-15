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Рыбин Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.09.1916

Дата смерти

26.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916

Отец: Рыбин Тимофей Варнавович

Мать: Рыбина (Булатова) Агрипина Федоровна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.12.1935

Дочь: Рыбина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Рыбин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Родился с "заячьей губой". После 1965 точно (из воспоминаний тети Лены) он приезжал в Челябинск делать операции. Сделал несколько, 2 или 3, но до конца "курс" так и не закончил.
Призыв на военную службу
С 29.07.1941 по 1948
Командир взвода. Артиллерист. После ВОВ воевал в русско-японской и вернулся только в 1948г. Ветеранам давали квартиры, ему дали квартиру в Кургане (сертификат)
Рождение ребёнка
28.05.1949

Сын: Рыбин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.06.1952

Сын: Рыбин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1955

Сын: Рыбин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.10.1955

Сын: Рыбин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
06.07.1960

Дочь: Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна

Отставное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
26.08.1994
Малое Мостовское, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

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