Рыбин Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1916
Дата смерти26.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1935
Дочь: Рыбина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Рыбин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Родился с "заячьей губой". После 1965 точно (из воспоминаний тети Лены) он приезжал в Челябинск делать операции. Сделал несколько, 2 или 3, но до конца "курс" так и не закончил.
Призыв на военную службу
С 29.07.1941 по 1948
Командир взвода. Артиллерист. После ВОВ воевал в русско-японской и вернулся только в 1948г. Ветеранам давали квартиры, ему дали квартиру в Кургане (сертификат)
Рождение ребёнка
28.05.1949
Сын: Рыбин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.06.1952
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.10.1955
Сын: Рыбин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.10.1955
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.07.1960
Дочь: Пинигина (Рыбина) Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Рыбина (Юшкова) Дарья Игнатьевна
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
26.08.1994