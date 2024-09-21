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Андреев Иван Акимов

Место рождения

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Андреев Аким Федоров

Мать: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Андреев Андрей Иванов

Мать ребёнка: Андреева Евдокия

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Андреев Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Андреева Марфа Иванова

Мать ребёнка: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Сын: Андреев Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Андреева Александра Иванова

Мать ребёнка: не указана

Сокиринская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134

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