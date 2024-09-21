Андреев Иван Акимов
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1822 ст.
Отец: Андреев Аким Федоров
Мать: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Мать ребёнка: Андреева Евдокия
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Андреев Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Андреева Марфа Иванова
Мать ребёнка: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Сын: Андреев Павел Иванов
Мать ребёнка: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Андреева Александра Иванова
Мать ребёнка: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134