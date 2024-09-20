Андреев Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Андреев Иван Акимов
Мать: не указана
Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно