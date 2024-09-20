Андреев Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Яков Иванов

Андреев Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Андреев Иван Акимов

Мать: не указана

Подворные описи крестьянских хозяйств Заячерицкого и Минского сельских обществ Спасской волости Тотемского уезда 1872 год ГАВО Ф.34 Оп.1 Д.134
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.